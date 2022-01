In einem internen Zwischenbericht der Regierung attestiert Sonderermittlerin Gray der Regierung Führungsversagen. Einige Veranstaltungen hätten nicht stattfinden dürfen, heißt es in dem Bericht. So hätten die Verantwortlichen es versäumt, sich an Standards zu halten, die zur Zeit des Corona-Lockdowns nicht nur von der Regierung, sondern von der gesamten Bevölkerung verlangt worden seien.