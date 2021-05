In Köln ist in der Nacht zum Mittwoch ein Wolf durch die Stadt gelaufen.

Ein Sprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen sagte, es sei extrem selten, dass so etwas passiere. Der Wolf laufe einfach, und er könne einmal an einer Straße die falsche Abzweigung nehmen. In diesem Fall habe es das Tier geschafft, alleine aus der Stadt herauszufinden. Über Geschlecht, Alter und Identität seien keine Aussagen möglich.



Der Wolf war zunächst von einer Frau mit ihrem Handy im Stadtteil Ehrenfeld - nicht weit von der Innenstadt entfernt - gefilmt worden. Er lief dort eine Straße stadtauswärts entlang. Auch die Überwachungskameras auf einem nahe gelegenen Firmengelände hatten das Tier erfasst.



Am Donnerstagmorgen wurden in der nördlichen Kölner Rheinaue vier tote Schafe gefunden. Ob der Wolf die Schafe gerissen hat, ist nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz nicht klar. Es werde eine genetische Untersuchung durchgeführt, hieß es. Dass sich Wölfe in Städten ansiedelten, sei nicht zu erwarten. 2020 gab es in Nordrhein-Westfalen 81 Wolfsnachweise. Erstmals waren 2009 wieder Wölfe in dem Bundesland registriert worden.

