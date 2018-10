In Frankreich werfen viele Raucher ihre Kippen noch immer einfach auf den Gehweg - das will eine Supermarktkette jetzt ändern und die Zigaretten recyceln.

Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtet, sollen dazu bis Jahresende etwa 350 Filialen der Kette "Franprix" mit Aschenbechern am Eingang ausgerüstet werden. Ziel ist, aus den Filtern der gesammelten Zigaretten Kunststoff zu gewinnen. Abgeholt werden soll der Raucherabfall einmal wöchentlich umweltfreundlich mit dem Lastenfahrrad.



Zigarettenkippen stecken nicht nur voller Giftstoffe, sie stellen die Pariser Stadtreinigung auch vor enorme Herausforderungen. Den Angaben zufolge landen alleine auf den Gehwegen der französischen Hauptstadt jährlich rund 350 Tonnen. Einer aktuellen Studie zufolge liegt der Anteil der Raucher in Frankreich bei 28,3 Prozent. In Deutschland sind es 21,7 Prozent.