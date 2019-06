Schwere Unwetter vor allem in Osten Deutschlands haben gestern erneut Schäden angerichtet.

Im brandenburgischen Oranienburg verletzte eine abgebrochene Baumkrone elf Menschen bei einer Feier. Bei einem ähnlichen Unglück in Blankensee in Mecklenburg-Vorpommern wurden acht Menschen verletzt.



Stark betroffen war auch Berlin. Die Feuerwehr rief dort den zweiten Abend in Folge den Ausnahmezustand aus. Die Helfer waren 320 Mal im Einsatz. Niemand sei schwer verletzt worden. Starkregen hatte Überflutungen ausgelöst. Züge wurden gestoppt. Der S-Bahn-Verkehr ist auch heute noch eingeschränkt.