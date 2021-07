Neben Deutschland sind auch mehrere Nachbarstaaten von schweren Unwettern betroffen.

In Belgien kamen Medienberichten zufolge mindestens sieben Menschen ums Leben. Überschwemmungen gibt es unter anderem in den Provinzen Lüttich und Namur. In Lüttich wurden Anwohner in der Nähe der Maas aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Der weiter steigende Pegelstand des Flusses stelle eine außergewöhnliche Krisensituation dar, erklärten die örtlichen Behörden. In der Gemeinde Chaudfontaine mussten fast 1.800 Menschen in Sicherheit gebracht werden.



In der niederländischen Provinz Limburg wurde die Kleinstadt Valkenburg komplett überflutet, ein Seniorenheim musste evakuiert werden. Mehrere Straßen der Provinz, darunter eine Autobahn, wurden für den Verkehr gesperrt. In Luxemburg liefen zahlreiche Häuser voller Wasser. Die meisten seien nicht mehr bewohnbar, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.