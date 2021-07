Neben Deutschland sind auch mehrere Nachbarstaaten von schweren Unwettern betroffen.

In Belgien kamen nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga zufolge mindestens neun Menschen ums Leben. Vier weitere werden vermisst. Überschwemmungen gibt es unter anderem in den Provinzen Lüttich und Namur. In Lüttich wurden Anwohner in der Nähe der Maas aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Die niederländische Stadt Maastricht rief rund 10.000 Bürger dazu auf, ihre Wohnungen zu verlassen. Mehrere Viertel der Stadt sollen evakuiert werden. Es wird erwartet, dass die Maas in der Nacht so stark über die Ufer tritt, dass Wohnviertel überschwemmt werden. Die niederländische Armee schickte mehrere hundert Soldaten zur Hilfe. Schäden durch Hochwasser gab es auch in Luxemburg.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.