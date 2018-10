Nach dem schweren Unwetter auf der spanischen Insel Mallorca werden auch zwei Deutsche vermisst. Das teilten die Rettungskräfte auf Twitter mit.

Nach Fernsehberichten soll es sich um ein Ehepaar handeln, das gestern Abend als vermisst gemeldet wurde. Die Rettungskräfte suchen außerdem nach einem fünfjährigen Jungen.



Bei dem Unwetter war es zu schweren Überflutungen gekommen. Mindesten zehn Menschen starben, als am Wochenende über dem Osten Mallorcas heftige Regenfälle niedergingen. In dem Ort Sant Llorenc des Cardassar verwandelten sich Straßen zeitweise in reißende Flüsse. Zahlreiche Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen.



Allein gestern waren im Katastrophengebiet mehrere hundert Einsatzkräfte tätig, darunter neben Polizei und Feuerwehr auch Soldaten.