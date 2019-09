Wegen des stürmischen Wetters im Norden und Nordosten Deutschlands hat es dort erhebliche Störungen im Zugverkehr gegeben.

Hunderte Menschen harrten nach einem Oberleitungsschaden mehrere Stunden in einem ICE auf der Fahrt nach Hamburg aus. 200 Reisende strandeten in Hannover und verbrachten die Nacht in dafür bereitgestellten Zügen.



Der Sturm habe Oberleitungen beschädigt; Bäume, Unrat und Teile abgedeckter Dächer hätten in den Gleisen gelegen, teilte die Bahn mit.



Die Strecke Hannover-Bremen war zeitweise gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Bremen wurde über eine Güterzugstrecke umgeleitet. Auch auf der Strecke Hamburg-Hannover gab es über mehrere Stunden Probleme.