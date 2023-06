Nach einem schweren Unwetter räumen Feuerwehrleute Äste eines umgestürzten Baumes von einem geparkten Auto. (Boris Roessler / dpa)

Keller liefen voll, Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt. Die Feuerwehr rückte vielerorts zu Hunderten Einsätzen aus, in Duisburg etwa waren es 420. Mancherorts waren Menschen in ihren Autos eingeschlossen und mussten befreit werden. In Neuwied in Rheinland-Pfalz drohte ein im Bau befindliches Regenrückhaltebecken zu brechen, wodurch eine Gefahr für Wohnhäuser bestand. Die Feuerwehr pumpte deshalb Wasser ab.

Durch die Unwetter ist der Zugverkehr stark beeinträchtigt. Wer ein Ticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben, teilte die Bahn mit. Gesperrt sind unter anderem die Strecken zwischen Berlin und Hamburg, zwischen Kassel und Göttingen sowie Frankfurt-Mainz-Wiesbaden. Für gestrandete Fahrgäste wurden in mehreren Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung gestellt.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.