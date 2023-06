Nach einem schweren Unwetter räumen Feuerwehrleute Äste eines umgestürzten Baumes von einem geparkten Auto. (Boris Roessler / dpa)

Keller liefen voll, Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt, parkende Autos weggespült. Die Feuerwehr rückte an manchen Orten zu Hunderten Einsätzen aus, so etwa in Duisburg, Kassel, Braunschweig und im sachsen-anhaltischen Landkreis Harz. Mehrere Menschen mussten aus Fahrzeugen gerettet werden, die auf überschwemmten Straßen feststeckten.



Auch einzelne ICE-Züge fallen aus. Bereits gebuchte Bahntickets können zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Auf mehreren Bahnstrecken ist der Verkehr weiterhin beeinträchtigt - Die Strecke zwischen Hamburg und Berlin ist gesperrt, die Verbindung zwischen Kassel und Göttingen wird nur eingleisig befahren ebenso wie die Strecke Siegen - Letmathe.

