Im Mittelmeerraum geht der Kampf gegen zahlreiche Waldbrände weiter.

In Italien rückte die Feuerwehr zu mehr als 500 Einsätzen binnen 24 Stunden aus. Besonders betroffen ist derzeit Sizilien, wo gestern nach offiziellen Angaben eine Höchsttemperatur von 48,8 Grad Celsius gemessen wurde. In Griechenland entspannt sich die Lage aufgrund von Regenfällen etwas. Nach Berichten von Reportern erloschen viele Feuer sowohl auf der zweitgrößten Insel Euböa als auch auf der Halbinsel Peloponnes. Auch ein Großbrand in der türkischen Provinz Mugla im Südwesten des Landes ist mittlerweile unter Kontrolle.



In der türkischen Schwarzmeer-Region dagegen gibt es nach heftigen Regenfällen schwere Überschwemmungen. Dabei kamen nach jüngsten Angaben mindestens 17 Menschen ums Leben; eine Person wird noch vermisst. Nach Behördenangaben sind mehr als tausend Rettungskräfte im Einsatz.

