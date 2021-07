Der Bundesinnenausschuss berät heute in einer Sondersitzung über mögliche Behördenfehler vor und nach der Unwetterkatastrophe in Westdeutschland.

Dabei steht auch die Frage im Raum, ob der Bund sich in Zukunft stärker am Katastrophenschutz beteiligen sollte. Bisher sind Länder und Kommunen für die Bewältigung akuter Katastrophenlagen verantwortlich. Bundesinnenminister Seehofer und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Schuster, werden vom Innenausschuss befragt. Seehofer und Schuster hatten im März ein Konzept für eine Neuorganisation des BBK vorgestellt, das im Krisenfall mehr Zusammenarbeit von Bund und Ländern vorsieht.



Unwetter und Starkregen hatten am 14. Juli zu Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geführt. Mindestens 179 Menschen kamen dabei ums Leben.

