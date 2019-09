Das Sturmtief "Mortimer" hat im Bahnverkehr in Norddeutschland für Behinderungen gesorgt.

In der Nähe von Wolfsburg fuhr ein ICE gegen einen umgestürzten Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die etwa 250 Passagiere mussten in Busse umsteigen. Wegen des Sturms stellte die Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland heute Früh weitgehend ein. Inzwischen sind viele Strecken wieder befahrbar.



Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zufolge besteht im Norden und Nordosten Unwettergefahr durch orkanartige Böen.