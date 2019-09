Nach den Verwüstungen auf den Bahamas hat Hurrikan "Dorian" vor der Südostküste der USA an Kraft verloren.

Wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte, betragen die Windgeschwindigkeiten noch bis zu 150 Kilometer in der Stunde. Das entspricht der niedrigsten Hurrikan-Kategorie 1. Der Wirbelsturm selbst bewegt sich nur langsam vorwärts. Die Behörde warnte weiterhin vor Sturmfluten und starkem Regen.



Gestern Abend war es an der Küste von South Carolina zu Überschwemmungen gekommen. Zahlreiche Häuser wurden abgedeckt, Bäume und Strommasten stürzten um, wie örtliche Medien berichteten. Auf dem Bahamas sind infolge des Unwetters mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden gehen von weiteren Opfern aus.