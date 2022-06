Gewitter und Hagel

Ein Radlader schiebt Hagelkörner beiseite. (picture alliance/dpa)

Nach Angaben der Polizei knickten vor allem im Allgäu Bäume um. Örtlich bildeten Hagelkörner eine Eisschicht, die von Räumfahrzeugen von der Straße geschoben werden musste. Die Feuerwehren rückten nach starkem Regen zu mehreren vollgelaufenen Kellern aus. Auf dem Starnberger See kenterte ein Boot, das sich vom Ufer losgerissen hatte. Menschen waren nicht an Bord. Einige Freiluftveranstaltungen wurden unterbrochen oder der Beginn verschoben. Über Verletzte in Folge des Unwetters in Bayern gibt es keine Meldungen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.