Unwetter haben am Abend in einigen Regionen West- und Südwestdeutschlands für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt.

Dutzende gab es etwa in Bonn sowie rund um Trier. Zahlreiche Keller liefen voll, vielerorts stürzten Bäume um. Im Rheinland war der Regionalverkehr zeitweise gestört.



Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Gewittern in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und des Saarlands gewarnt. In der zweiten Nachthälfte könnten von den Benelux-Ländern, Frankreich und der Schweiz her neue Gewitter aufkommen, hieß es.