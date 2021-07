Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Im besonders betroffenen Landkreis Euskirchen starben nach ersten Erkenntnissen der Behörden mindestens acht Menschen.

Im Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler in der Eifel wurden 18 Todesopfer gemeldet. In Nordrhein-Westfalen kamen zwei Personen in Köln ums Leben. In Solingen und im Kreis Unna starben zwei Männer in überfluteten Kellern, ein weiterer Todesfall wurde aus Rheinbach gemeldet. Zuvor waren zwei Feuerwehrmänner im Einsatz in Altena und Werdohl ums Leben gekommen. Besonders angespannt ist die Lage unter anderem in Hagen sowie in Wuppertal, wo eine Talsperre überlief. Nahe der Steinbachtalsperre in Euskirchen sollten mehrere Ortschaften evakuiert werden. In der Eifel führten die Überschwemmungen zu einem großflächigen Stromausfall.

Mehrere eingestürzte Häuser

In rheinland-pfälzischen Schuld waren mehrere Häuser eingestürzt, zahlreiche weitere sind einsturzgefährdet. Zudem werden viele Menschen aus dem gesamten Landkreis vermisst. Die Polizei richtete eine telefonische Auskunftsstelle für Angehörige unter der Nummer 0800-6565651 ein. Menschen aus der Region wurden darum gebeten, der Polizei Videos und Fotos zu übermitteln, die Hinweise auf Vermisste und Tote geben könnten. In der Gemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg sind wegen Hochwassers alle Zufahrtswege abgeschnitten. Der Ort mit rund 2000 Einwohnern ist derzeit nicht erreichbar.

Krankenhaus in Leverkusen muss evakuiert werden

Wegen einer Störung der Stromversorgung muss in Leverkusen ein Krankenhaus komplett geräumt werden. Betroffen seien knapp 470 Menschen, teilte das Klinikum heute mit. Alle Operationen, Termine und Eingriffe seien abgesagt.



Vielerorts ist in Nordrhein-Westfalen auch der Bahnverkehr betroffen. So kann etwa die Strecke Köln - Wuppertal - Hagen - Dortmund derzeit nicht befahren werden. Reisenden wird generell empfohlen, ihre Fahrten zu verschieben.



Wegen der dramatischen Hochwasserlage sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet seinen geplanten Besuch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in Seeon ab. Im Landtag von Rheinland-Pfalz gab es eine

Gedenkminute für die von Überflutungen betroffenen Kommunen. Ministerpräsidentin Dreyer sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus. Der bayerische Regierungschef Söder bot den beiden besonders betroffenen Bundesländern die Unterstützung des Freistaats an.

Vermisste auch in weiteren Bundesländern

In Sachsen und Baden-Württemberg werden weiterhin zwei Männer vermisst, die von Wassermassen mitgerissen worden waren. Deutschlandweit berichten Kommunen von vollgelaufenen Kellern, überschwemmten Straßen und Erdrutschen. Wegen des Starkregens steigen an Rhein, Mosel und kleineren Flüssen im Westen Deutschlands die Pegelstände.

Warnung vor weiteren Unwettern

Laut dem Deutschen Wetterdienst DWD ziehen in den nächsten Tagen weitere Starkregengebiete vor allem in Richtung Westen und Südwesten. Wegen des teils extrem ergiebigen Dauerregens hat der DWD eine Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie für das Saarland herausgegeben.



Auch Belgien und die Niederlande sind von dem Unwetter betroffen. In der Provinz Lüttich kamen nach Medienberichten zwei Menschen im Zusammenhang mit Starkregen ums Leben. In der Region Limburg wurden Teile von Autobahnen

gesperrt; der Zugverkehr ist eingeschränkt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.