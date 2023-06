Unwetter in Bayern. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Davon betroffen war auch der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Veranstaltungen im Freien mussten unterbrochen werden. Für Teilnehmer, die nicht mehr wie geplant in ihren Zelten übernachten konnten, wurde eine Schule geöffnet. Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Blitze schlugen in Häuser und Stromkästen ein. Teilweise fielen Ampeln und der Straßenbahnverkehr aus. Auf der Autobahn 7 kam es zu zwei Unfällen. Die Feuerwehren sind im Großeinsatz.

