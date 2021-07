CDU-Chef Laschet hat wegen der dramatischen Hochwasserlage im Westen Deutschlands seine Teilnahme an der CSU-Klausur im bayerischen Seeon abgesagt.

Das teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Laschet habe seine Reise durch Süddeutschland abgebrochen und sei noch in der Nacht nach Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt. Im Laufe des Vormittags wolle er die von den Unwettern besonders betroffene Stadt Hagen besuchen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.



Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat wegen der Unwetter in der Eifel eine Sondersitzung angesetzt. Ministerpräsidentin Dreyer appellierte an die Bewohner der Katastrophenregion, in ihren Häusern zu bleiben. Alle Kräfte seien im Einsatz um Leben zu retten. Die SPD-Politikerin kündigte an, sie werde sich zusammen mit Innenminister Lewentz einen eigenen Eindruck von der Lage vor Ort zu verschaffen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.