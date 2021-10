In Indien und im benachbarten Nepal sind bei Unwettern insgesamt mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

In Indien sind es laut Behördenangaben mindestens 85 Todesopfer, in Nepal 31. Die Menschen kamen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben. In beiden Ländern gibt es zudem zahlreiche Vermisste. Unter anderem in den indischen Bundesstaaten Uttarakhand und Kerala regnet es seit Tagen. Die Armee setzt dort Hubschrauber ein, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.