In Italien und Frankreich gibt es nach schweren Unwettern mehrere Vermisste.

An der französischen Côte d'Azur wurden zwei Feuerwehrleute während eines Einsatzes in ihrem Fahrzeug von den Fluten mitgerissen. Nahe Nizza werden zudem zwei Bewohner vermisst, die sich vor steigendem Hochwasser auf das Dach ihres Hauses geflüchtet hatten, das dann aber einstürzte.



Auch in den italienischen Regionen Ligurien und Piemont werden mehrere Personen vermisst. Im Aostatal wurde zudem ein Feuerwehrmann von einem umstürzenden Baum erschlagen. Die Wassermassen nach heftigem Regen verursachten in beiden Ländern schwere Schäden: Straßen und Gebäude wurden überschwemmt; einige Dörfer in Frankreich sind derzeit von der Außenwelt abgeschnitten.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.