Durch den Wirbelsturm "Isaias" im US-Bundesstaat North Carolina ist mindestens ein Mensch in einer Wohnwagensiedlung ums Leben gekommen.

Außerdem wurden in der Kleinstadt Windsor mehrere Menschen durch einen Tornado verletzt, der durch den Wirbelsturm ausgelöst worden war. Mehr als 350.000 Einwohner in North Carolina sind von der Stromversorgung abgeschnitten.



Auch in anderen Teilen der US-Ostküste warnen die Behörden vor Tornados durch den Sturm. US-Präsident Trump rief den Notstand für North und South Carolina sowie Florida aus. "Isaias" war am Wochenende über Teile der Bahamas hinweggezogen.