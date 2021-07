Die THW-Vizepräsidentin hat wenig Hoffnung, noch Überlebende in den Hochwassergebieten im Westen zu finden +++ Die Bundesregierung befasst sich mit Soforthilfen und Überbrückungshilfen für Unternehmen +++ Eine Feuerwehrfrau aus Rheinland-Pfalz ist beim Einsatz gestorben +++ Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog

Mittwoch, 21. Juli

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat vom Hochwasser geschädigten Unternehmen finanzielle Unterstützung zugesagt. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man müsse sicherstellen, dass es am Geld nicht scheitern werde. Die Inhaber von Restaurants, Cafés oder Friseurbetrieben sollten die Gewissheit haben, dass sie nicht durch die Katastrophe in die Insolvenz getrieben würden. Dazu werde das Bundeskabinett heute auch eine Überbrückung von Umsatzausfällen beschließen.

+++ Die Bundesregierung will heute umfangreiche Soforthilfen auf den Weg bringen. Insgesamt geht es um rund 400 Millionen Euro, die je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen werden sollen. Damit sollen die schlimmsten Schäden an Gebäuden und kommunaler Infrastruktur beseitigt und besondere Notlagen überbrückt werden. Außerdem ist ein Aufbaufonds geplant. Über dessen Höhe wird allerdings erst entschieden, wenn das Ausmaß der Schäden in den nächsten Wochen genauer absehbar ist. Der Bund will den Ländern zudem die Kosten für Rettungseinsätze von Bundespolizei, Technischem Hilfswerk und Bevölkerungsschutz erlassen. Auch die Arbeit der Bundeswehr in den Überschwemmungsgebieten soll nicht in Rechnung gestellt werden.

+++ Im Rettungseinsatz an der Ahr in Rheinland-Pfalz ist eine Feuerwehrfrau ums Leben gekommen, wie der Südwestrundfunk berichtet. An einzelnen Orten in Nordrhein-Westfalen besteht immer noch die Gefahr von Dammbrüchen.

+++ Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks (THW), Lackner, sieht kaum noch Chancen, knapp eine Woche nach den Überschwemmungen im Westen Deutschlands Überlebende zu finden. "Wir suchen aktuell noch nach Vermissten, etwa beim Räumen der Wege oder Auspumpen der Keller", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Zu diesem Zeitpunkt ist es aber leider sehr wahrscheinlich, dass man Opfer nur noch bergen kann, nicht mehr retten." Mindestens 170 Tote sind nach der Hochwasser-Katastrophe zu beklagen. Aus Rheinland-Pfalz wurden 122 und aus Nordrhein-Westfalen 48 Unwetter-Tote bestätigt.

Nach dem Unwetter wird immer noch nach Vermissten gesucht. (dpa/ Thomas Frey)

+++ In den Hochwasser-Gebieten gibt es große Schäden in der Landwirtschaft. Allein auf den Feldern, so schätzt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, sind "etliche Tausend Hektar betroffen". Dies sagte ein Sprecher der Kammer in Bonn. Mit Satellitenbildern solle bis gegen Ende der Woche ein erster Überblick gewonnen werden. Starkregen und das folgende Hochwasser hatten Felder unter Wasser gesetzt. Teils wurde Getreide von den Fluten umgewälzt, auf anderen Flächen sind die Pflanzen großflächig umgekippt. Andere Felder sind mit Wasser durchtränkt und für schwere Mähdrescher unbefahrbar. Eigentlich sollte die Getreideernte derzeit auf Hochtouren laufen. Nach Angaben der Kammer sind Bauern auch mit Traktoren bei Aufräumarbeiten eingespannt. Neben den unter Wasser stehenden Feldern bereite zudem vermülltes Grünland Sorgen, hieß es. Dort seien auch Baumstämme und Autos angespült worden und Benzin ausgelaufen. Teils seien wohl Laboranalysen nötig.

+++ Angesichts der Hochwasserkatastrophe appelliert der nordrhein-westfälische Innenminister Reul an die Arbeitgeber, Helfer freizustellen. Der CDU-Politiker sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger, früher hätten die Handwerker im Dorf alles stehen und liegen lassen, wenn es galt, einen Brand zu bekämpfen. Heute machten es manche Arbeitgeber ihren Angestellten schwer, sich bei den Einsatzkräften zu engagieren, weil man ihnen nicht erlaube, kurzfristig das Büro zu verlassen. Deshalb fehlten in plötzlichen Notsituationen oft die erfahrenen Kräfte, meinte Reul.

+++ Der Innenausschuss des Bundestages kommt am Montag zu einer Sondersitzung in der Sommerpause zusammen, um über die Hochwasser-Katastrophe zu beraten. Dabei soll es nach Angaben der Ausschuss-Vorsitzenden Lindholz (CSU) um die "aktuelle Lage in den Hochwassergebieten, aber auch um die Abläufe der Warn- und Alarmierungsverfahren in der vergangenen Woche gehen". Teilnehmen werden unter anderem Bundesinnenminister Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Schuster.

Dienstag, 20. Juli

+++ Nach jüngsten Angaben der Polizei kamen allein in Rheinland-Pfalz bei dem Unwetter 122 Menschen ums Leben; in Nordrhein-Westfalen liegt die Zahl der Toten mittlerweile bei 48.

+++ Nach Bayern hat auch die rheinland-pfälzische Landesregierung für Betroffene der Hochwasserkatastrophe Soforthilfen beschlossen. Bis zu 3.500 Euro pro Haushalt sollten ohne Bedürftigkeitsprüfung schnellstmöglich über die Kreisverwaltungen ausgezahlt werden, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat den Menschen in den Hochwassergebieten schnelle und unbürokratische Soforthilfen zugesagt. Sie hoffe, dass dies eine Sache von Tagen sei, sagte sie bei einem Besuch in der stark beschädigten Stadt Bad Münstereifel. Zuletzt waren Bundesmittel von 200 Millionen Euro im Gespräch, die von den Ländern aufgestockt werden sollen. Zugleich machte Merkel deutlich, dass der Wiederaufbau länger als ein paar Monate dauern werde.

Mehr zu Merkels Besuch in Bad Münstereifel lesen Sie hier.

Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Dienstag in Bad Münstereifel (dpa-Bildfunk / AFP Pool / Christof Stache)

+++ Von den Folgen des verheerenden Hochwassers im stark betroffenen Kreis Ahrweiler sind rund 40.000 Menschen betroffen. Das teilte der Leiter des Krisenstabes von Rheinland-Pfalz, Linnertz, in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Er sprach von einer ungeheuer großen Zahl von Menschen auf einer ungeheuren Fläche. Die Lage sei immer noch sehr angespannt, weil die Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung weitgehend zerstört sei. Zurzeit konzentriere man sich auf die Versorgung der Menschen und Hilfeleistungen. Als weitere Herausforderung nannte Linnertz die Entsorgung von Schutt und Sperrmüll, die abtransportiert werden müssten.

In Ahrweiler hat der Starkregen zu großen Schäden geführt. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

+++ Nach der Unwetterkatastrophe in Deutschland kommt Kritik auf, dass die Bevölkerung nicht ausreichend gewarnt worden wäre. Wie laufen solche Warnungen ab und was braucht es in Zukunft, damit Warnungen rechtzeitig alle Menschen erreichen? Einen Überblick finden Sie hier.

+++ Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden die gravierenden Schäden bei der Bahn immer deutlicher: Allein sieben Regionalverkehrsstrecken seien von den Wassermassen so stark zerstört worden, dass sie neu gebaut oder umfangreich saniert werden müssten, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Die Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen würden Wochen und Monate dauern. Insgesamt seien Gleise auf einer Länge von rund 600 Kilometern von den Unwetterfolgen betroffen.

+++ Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt angesichts steigender Infektionszahlen vor der Unterbringung von Flutopfern aus den Hochwasserregionen in Sammelunterkünften. Dort herrsche ein hohes Corona-Ansteckungsrisiko, sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Solche beengten Unterkünfte seien daher unbedingt zu vermeiden. Die Flutopfer müssten statt dessen in Hotels und Einzelunterkünften untergebracht werden. Nur so ließen sich Massenausbrüche verhindern und die Zahl der vermeidbaren Kontakte eingrenzen.

+++ Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat von der Flutkatastrophe betroffene Gebiete besucht. "Viele standen vor mir mit Tränen in den Augen", sagte er dem bistumseigenen Online-Portal domradio.de. Viele Menschen sähen ihr Lebenswerk zerstört. Es gebe jedoch auch große Hilfsbereitschaft. "Was Mut macht ist, dass eine neue Form der Menschlichkeit - der Mitmenschlichkeit - feststellbar ist."

+++ Baden-Württembergs Winfried Kretschmann hat angesichts der Hochwasserkatastrophe die Wiedereinführung einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung für alle Gebäudebesitzer gefordert. Alle Immobilienbesitzer müssten in eine Solidargemeinschaft gehen, sonst werde das Folgen haben, die man nicht mehr gut bewältigen könne, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. In Baden-Württemberg liege die Versicherungsquote bei 90 Prozent, in anderen Ländern aber nur bei 30 Prozent.

+++ Angesichts der Hochwasserkatastrophe, die auch Belgien schwer getroffen hat, hat Premierminister De Croo für heute einen Staatstrauertag ausgerufen. Am Mittag gab es eine Schweigeminute. In Brüssel standen alle Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen still. Regierungschef De Croo erklärte, der Staatstrauertag werde ein Moment sein, um sich zu sammeln angesichts der zahlreichen Todesopfer. Die Flaggen im Land wehen heute auf Halbmast. In Belgien kamen 31 Menschen ums Leben.

Das belgische Königspaar bei einer Schweigeminute für die Opfer der Flutkatastrophe. (www.imago-images.de)

+++ Bundesverkehrsminister Scheuer hat nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gefordert, dass Betroffene in Zukunft per SMS gewarnt werden. "Ich bin dafür, dass wir diese Push-Nachrichten auch über die Mobilfunkanbieter beim Bürger ankommen lassen. Aber das ist immer gescheitert, weil der politische Wille an mancher Stelle gefehlt hat", sagte der CSU-Politiker im "Bild live"-Polittalk.

Mehr zur aktuellen Debatte über die Warnsysteme finden Sie hier.

+++ In dem von einem Erdrutsch betroffenen Ortsteil Blessem im nordrhein-westfälischen Erftstadt sollen viele Anwohner in den kommenden Tagen zeitweise in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Es gebe aber eine Sicherheitszone von 100 Metern rund um die Kiesgrube und die entsprechende Abbruchkante nach der Hochwasser-Katastrophe, sagte ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises. Diese dürfe nicht betreten werden, vor allem an der Abbruchkante bestehe weiter "akute Lebensgefahr".

Erftstadt: Trümmer eingestürzter Häuser liegen im Ortsteil Blessem. (dpa/David Young)

+++ Nach dem verheerenden Hochwasser ist die Ortschaft Echtershausen im Eifelkreis Bitburg-Prüm nach wie vor nur über einen Waldweg erreichbar. Die einzige Straße in den Ort mit rund 100 Einwohnern sei durch die Wassermassen in der vergangene Woche zerstört worden, sagte der zuständige Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, Schlöder. Eine Baufirma sei dabei, die Straße neu zu bauen. Sie solle laut Plan Ende der Woche fertig werden. Die Versorgung der Menschen sei sichergestellt.

+++ Berlin schickt weitere Helfer in die Hochwassergebiete im Westen Deutschlands. Heute fahre eine Einsatzhundertschaft der Polizei nach Rheinland-Pfalz, teilte ein Referent der Innenverwaltung. Die Polizisten sollen die Bergungs- und Suchmaßnahmen unterstützen. Auch Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) und das Deutsche Rote Kreuz aus Berlin sind im Einsatz.

+++ Für Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Wüst (CDU) kommt es nun auf einen schnellen Wiederaufbau der Infrastruktur nach der Hochwasserkatastrophe an. "Am Geld wird es nicht mangeln, aber die Umsetzungsgeschwindigkeit ist jetzt das relevante", sagte Wüst im WDR Hörfunk nach den Zerstörungen bei Straßen und Schienenverkehr. Erste Reparaturen liefen an, sagte der Minister. Wichtiger aber sei, dass die Prüfingenieure jetzt schauten, ob es substanzielle Schäden gebe.

+++ Der Feuerwehrverband fordert angesichts der verheerenden Unwetter im Westen Deutschlands den Wiederaufbau von Warnsirenen. "Ich habe das Gefühl, nicht alle Menschen nehmen das so ernst, was da kommt", sagte Verbandspräsident Banse im Bayerischen Rundfunk mit Blick auf die genutzten Warn-Apps auf Smartphones. "Ich persönlich finde es viel sinnvoller, wenn die Sirenenanlagen wieder flächendeckend aufgebaut werden." Banse wies auch darauf hin, dass insbesondere ältere Menschen ihr Handy nicht laufend in der Hand hätten.

+++ 50 Millionen Euro Soforthilfe sollen die bayerischen Hochwasseropfer nach Angaben von Ministerpräsident Söder (CSU) vom Land erhalten. "Der Bund hat ja schon angekündigt, 300 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, wir werden heute erstmal 50 Millionen Euro bereitstellen für die Soforthilfen", sagte Söder dem Bayerischen Rundfunk. Das Kabinett will sich am Vormittag mit der jüngsten Hochwasserkatastrophe in Oberbayern und der Unterstützung der Betroffenen befassen.

Hochwasser in Bayern (pictrue alliance / dpa / Armin Weigel)

+++ Nach der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz sind die Aufräumarbeiten in Kordel weitgehend abgeschlossen. Die meisten Trümmer seien entfernt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Im ebenfalls von der Katastrophe hart getroffenen Trierer Stadtteil Ehrang gehe es heute mit den Aufräumarbeiten weiter. Derweil suchen die Einsatzkräfte weiter nach Vermissten. Wie die Polizei in Koblenz twitterte, würden im Kreis Ahrweiler derzeit sämtliche Hotels, Gaststätten und Unterkünfte angeschrieben, um vorhandene Gästelisten mit den Vermisstenmeldungen abzugleichen. Die Polizei bittet Unterkünfte, die noch nicht von der Polizei kontaktiert worden sind, sich mit den Einsatzkräften in Verbindung zu setzen.

+++ Der Katastrophenfall ist nach dem Hochwasser im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land wieder aufgehoben. Auch die Schulen und Kitas sollen heute nach Angaben des Landratsamtes wieder regulär öffnen. Wasserfluten und Erdrutsche hatten manche Orte in der beliebten Urlaubsregion rund um Watzmann und Königssee am Wochenende regelrecht verwüstet.

+++ Der ZDF-Moderator Claus Kleber sieht nach der Flutkatastrophe die Medien in einer verstärkten Aufklärungspflicht. Was man jetzt dringend brauche, sei eine schonungslose Aufarbeitung der Dinge, die in den vergangenen Tagen schief gelaufen seien, sagte Kleber im Deutschlandfunk. Hier sei investigativer Journalismus gefragt.

+++ Bundeskanzlerin Merkel (CDU) macht sich heute Mittag ein Bild von der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit Ministerpräsident Laschet, der zugleich Unionskanzlerkandidat ist, kommt sie nach Bad Münstereifel. Der Ort im Kreis Euskirchen ist von dem Unwetter der vergangenen Tage heftig betroffen. Merkel spricht mit Vertretern von Hilfsorganisationen sowie Helferinnen und Helfern. Nach einem Treffen mit betroffenen Bürgern steht ein Gang durch das Gebiet auf dem Programm.

+++ Um den Katastrophenschutz in Deutschland zu verbessern, fordert die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Mihalic, mehr Kompetenzen für den Bund. Über eine Grundgesetz-Änderung müsse der Bund mehr Zuständigkeiten erhalten, sagte Mihalic im Deutschlandfunk.

+++ Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft, Asmussen, rechnet nach der Hochwasser-Katastrophe mit einem Rekordschaden. "Kurzfristig zeichnet sich ab, dass sich 2021 zu einem der schadenträchtigsten Jahre seit 2013 entwickeln könnte. Damals lag der versicherte Schaden bei 9,3 Milliarden Euro", sagt Asmussen der "Rheinischen Post". "Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung unter dem Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimagipfels zu halten, dann werden wir etwa die Versicherung von Naturgefahren nicht in der bestehenden Form fortführen können."

Unwetterschäden in Rheinland-Pfalz (picture alliance / dpa / Lino Mirgeler)

+++ In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es Befürchtungen, dass sich in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten das Coronavirus verstärkt verbreiten könnte. Begründet wird das mit den Hilfsaktionen und der Unterbringung vieler Menschen in Notunterkünften. Der Corona-Kommunikationsstab der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz teilte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit, derzeit kämen viele Menschen auf engstem Raum zusammen, um die Krise gemeinsam zu bewältigen. Man müsse jetzt aufpassen, dass dies nicht zu einem Superspreader-Event werde.

+++ Nach der verheerenden Flutkatastrophe haben Politiker und Verbände davor gewarnt, zu früh mit der Aufarbeitung zu beginnen oder Schuldzuweisungen vorzunehmen. Es gehe jetzt darum, zunächst die Vorgänge um die aktuelle Flutkatastrophe genau zu analysieren, um zu sehen, ob und wo Abläufe nicht funktioniert hätten, sagte der CDU-Innenpolitiker Middelberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das gelte vor allem für die Ebene der Bundesländer, denn die seien in erster Linie für den Katastrophenschutz zuständig. Vor voreiligen Schuldzuweisungen oder Reformvorschlägen warne er ausdrücklich. Auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, warnte davor, die Debatte um die Aufarbeitung zu früh zu starten.

Die Entwicklungen bis zum 19. Juli können Sie hier nachlesen.