Unwetter über Stuttgart (Andreas Rosar / dpa / Andreas Rosar)

Später wurde er eingeschränkt wieder aufgenommen. In mehreren Regionen in Bayern und Baden-Württemberg gab es Streckensperrungen im Regionalverkehr - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Am Bodensee wurden infolge des Unwetters drei Menschen auf einem Campingplatz verletzt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.