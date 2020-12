Der Sturm "Bella" hat in Nordfrankreich und Großbritannien für großflächige Stromausfälle gesorgt.

Etwa 12.000 Haushalte in der Bretagne und der Normandie sowie 6.000 in der Region von Calais waren betroffen. Auch in Wales fiel in etwa 20.000 Haushalten der Strom aus; Züge waren wegen umgefallener Bäume verspätet. Am Flughafen Charles de Gaulle im Norden von Paris hatten mehr als ein Drittel der Flüge im Durchschnitt etwa 50 Minuten Vespätung. Auf der südbritischen Isle of Wight erreichten die Böen Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern. Für den Abend gab der britische Wetterdienst Warnungen für Nordengland, Schottland und Nordirland heraus.



Auch in Deutschland ist das Sturmtief zu spüren. Für die Nordseeküste gilt eine Unwetterwarnung.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.