In Irland und Großbritannien sind mindestens zwei Menschen bei einem schweren Sturm ums Leben gekommen.

In Irland starb eine Frau, die in ihrem Wohnwagen über eine Klippe geweht wurde. In Nordirland wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, ein weiterer Mensch wurde verletzt.



Tausende Haushalte sind ohne Strom, umgestürzte Bäume versperrten Straßen. In der irischen Hauptstadt Dublin wurden Dutzende Flüge gestrichen.