Bei Unwettern mit Starkregen hat es in Teilen Deutschlands zahlreiche Überschwemmungen gegeben.

Im Ruhrgebiet wurde die Autobahn 42 bei Herne überflutet. Viele Autos blieben im Wasser stehen; der Abschnitt wurde gesperrrt. Auch in weiteren Städten in Nordrhein-Westfalen standen Straßen sowie viele Keller unter Wasser, so etwa in Bergisch Gladbach bei Köln.



Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel wurden zuddem aus Teilen Bayerns und Baden-Württembergs gemeldet. Auch dort mussten die Feuerwehren vollgelaufene Keller leerpumpen und überflutete Straßen sperren.



In Tschechien wurde ein Baum von heftigen Windböen umgeweht und erschlug zwei Menschen in ihrem Auto.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.