Unwetter mit heftigen Regenfällen haben in einigen Teilen Deutschlands für Überflutungen gesorgt.

Im sächsischen Jöhstadt wurde eine Person von einer Sturzflut mitgerissen und wird seitdem vermisst. In Mannheim und Umgebung stürzten Bäume um, viele Straßen standen unter Wasser. Einige Autos blieben in Unterführungen stecken. Auch in Oberfranken kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um Keller leer zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen. Einige Bewohner in den Landkreisen Hof und Naila mussten ihre Häuser verlassen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.