In Belgien haben Unwetter erneut Schäden verursacht. Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet, blockierten in der Stadt Dinant vom Wasser mitgerissene Autos einen Bahnübergang.

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist auch die Stadt Namur von Überschwemmungen betroffen. Sie liegt gut 100 Kilometer westlich von Aachen.



In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich Einwohner und Behörden auf erneute Starkregenfälle vorbereitet. An der Steinbachtalsperre nahe Euskirchen wurden zusätzliche Pumpenkapazitäten bereitgestellt, um den Wasserstand unterhalb einer kritischen Höhe zu halten. Städten und Kommunen wie Schuld in der Eifel und Bad Neuenahr-Ahrweiler, die von der Hochwasserkatastrophe in der vergangenen Woche besonders stark betroffen sind, wurde ein Evakuierungsangebot gemacht. Als problematisch gilt vor allem, wenn größere Regenmengen auf Abflüsse treffen, die etwa durch Unrat verstopft sind.



Der Deutsche Wetterdienst warnt vor örtlichen Unwettern in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.