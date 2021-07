Der Katastrophenforscher Martin Voss sieht in der aktuellen Krisensituation das Potenzial für einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel.

Das derzeitige Katastrophenverständnis, das sich an Opferzahlen oder Schadenssummen bei den Unwettern orientiere, adressiere nicht die eigentliche Problematik dahinter, sagte Voss im Deutschlandfunk. In Kombination mit der Pandemie entwickle sich eine Krise, die größer sei, als alles was man aus der Vergangenheit kenne. Das werde den Menschen nicht nur in den betroffenen Gebieten, sondern auch der Gesellschaft zunehmend bewusst. Krise sei inzwischen nicht mehr nur ein Angstwort der Mahner und Angstmacher, sondern etwas, das die Menschen direkt beeinträchtige.



Gleichzeitig biete die Krise aber die Möglichkeit, als Gesellschaft eine grundlegend andere Richtung einzuschlagen, meinte der Wissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Dazu müssten die Menschen sich unter anderem fragen, wie sie eigentlich leben wollten. In dieser Situation sei die Bereitschaft, bei den Bundestagswahlen im Herbst anders zu wählen als sonst, möglicherweise groß.



Voss sprach sich auch für einen anderen Umgang mit drohenden Katastrophen aus. In der Vergangenheit habe es ausgereicht, bei lokalen Naturkatastrophen die Kapazitäten in kleinen Schritten anzupassen. In einer vernetzten Weltgesellschaft würden solche Ereignisse aber von anderen Geschehen überlagert; das reiche von Pandemien über Cyber-Angriffe bis hin zu ökonomischen Crashs. Notwendig sein ein "integriertes Katastrophen-Risikomanagement". In diesem Rahmen müsse man etwa die Landschaft grundsätzlich anders planen, um sie robuster zu machen.



Voraussetzung für eine andere Auseinandersetzung mit diesen großen Themen seien aber das Vertrauen in Institutionen und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Beides müsse in Alltagssituationen immer wieder hergestellt werden. Man müsse begreifen, wie wichtig es sei, dass man sich im Notfall aufeinander verlassen könne.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.