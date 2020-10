Nach den starken Überschwemmungen in den Grenzregionen Italiens und Frankreichs werden noch mindestens zehn Menschen vermisst.

Die italienischen Behörden berichteten zudem von einem Feuerwehrmann und einem Autofahrer, die in den Wassermassen ums Leben kamen. In den betroffenen Regionen wurden 50 bis 60 Zentimeter Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit gemessen. Der Fluss Po trat örtlich bis zu drei Meter über die Ufer und riss Häuser und Autos mit. Auf der französischen Seite wurden ebenfalls mehrere Gebäude und Fahrzeuge zerstört.



Frankreichs Premierminister Castex sagte nach einem Besuch der Überschwemmungsgebiete, die Regenmengen seien so groß gewesen wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Italien forderten die Regionalpräsidenten von Ligurien und dem Piemont die Regierung in Rom auf, den Notstand zu erklären, um Hilfsgelder zu erhalten.

