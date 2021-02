In Teilen Deutschlands haben in der Nacht die angekündigten starken Schneefälle sowie Eisregen eingesetzt.

Das befürchtete große Verkehrschaos blieb bislang aber aus, offenbar auch, weil viele Menschen den Empfehlungen der Behörden folgten und zu Hause blieben. In Nordrhein-Westfalen und Hessen gab es örtlich Straßenglätte. Nach Angaben der Polizei in NRW gab es mehr als 200 Unfälle, einige davon mit Verletzten. Der deutsche Wetterdienst meldete Schneeverwehungen in einem Streifen vom Münsterland bis nach Sachsen. In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens wurde der Busverkehr heute früh komplett eingestellt, so in Dortmund und Münster. In Norddeutschland wurden mehrere Zugverbindungen von und nach Hamburg gestrichen, auch im Regionalverkehr gab es Ausfälle.

Unwetterwarnung der höchsten Stufe

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Für die nördliche Mitte Deutschlands gilt die höchste Warnstufe 4 ("Warnung vor extremen Unwettern"). Starker Schneefall mit extrem starken Schneeverwehungen sei in einem breiten Streifen vom Emsland bis nach Sachsen möglich. Zudem bestehe die Gefahr von Glatteis in einem breiten Streifen vom Ruhrgebiet über die Mittelgebirge bis nach Südsachsen und Franken. Für die Alpen warnt der DWD vor schweren Sturmböen, ebenso vor Sturmböen im Nordwesten und Norden sowie Windböen im Osten und in der Mitte.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.