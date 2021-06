Heftige Gewitter mit Sturmböen und Starkregen haben vor allem in Baden-Württemberg Schäden verursacht.

Allein in Stuttgart zählte die Feuerwehr seit dem Abend Hunderte Einsätze. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden, Bäume stürzten um. Im Großraum Stuttgart fiel der Bahnverkehr auf mehreren Strecken aus. Fernzüge hielten zeitweise nicht am Hauptbahnhof. Anhaltender Starkregen führte zudem dazu, dass etliche Tunnel in kürzester Zeit vollliefen. An der Stuttgarter Staatsoper wurden Teile der Dachverkleidung abgedeckt. Zudem fielen Statuen von ihrem Sockel.



Im unterfränkischen Mömlingen waren die Straßen komplett von den Wassermassen bedeckt. Auch über Rheinland-Pfalz und Teile Hessens zogen teils heftige Unwetter hinweg. In Bad Dürkheim rückten die Einsatzkräfte wegen verschlammter Straßen aus.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.