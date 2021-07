In Belgien hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe vor knapp zwei Wochen aufgenommen.

Hintergrund ist die Vermutung von Einwohnern der betroffenen Gebiete, wonach das Ausmaß der Überschwemmungen hätte eingedämmt werden können. Mehrere Experten für Hydrologie hatten erklärt, dass eine Absenkung des Wasserstands in einem Damm zahlreiche Schäden in den umliegenden Ortschaften hätte verhindern können. Ein Untersuchungsrichter werde prüfen, ob Anklagen wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen möglich seien, hieß es.



Die Überschwemmungen durch den Starkregen hatten ähnlich wie in Deutschland mehrere belgische Ortschaften verwüstet. 37 Menschen starben.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.