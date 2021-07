Die FDP-Fraktion im Bundestag will in der kommenden Woche in einer Sondersitzung des Parlaments über die Unwetterkatastrophe und die Corona-Pandemie beraten.

In einem Brief an die parlamentarischen Geschäftsführer der anderen Fraktionen sowie an Bundestagspräsident Schäuble heißt es, dabei sollten auch notwendige Beschlüsse gefasst werden. Für beide Themen reiche eine Ministerpräsidentenkonferenz nicht aus. Laut Deutscher Presse-Agentur schreibt FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann weiter, die Opfer der Flutkatastrophe und die betroffenen Regionen benötigten zügig längerfristige Planungssicherheit und Orientierung. Eine Änderung des Aufbauhilfefondsgesetzes könne ein passendes Mittel zur umfassenden Unterstützung sein. Zudem mahnen die Freien Demokraten eine Debatte über die Corona-Strategie an.



In dieser Legislaturperiode ist bislang nur noch eine reguläre Sitzung des Bundestags vorgesehen, und zwar am 7. September.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.