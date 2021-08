Nach der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli werden einige Betroffene den Winter vermutlich in Notunterkünften verbringen müssen.

Das teilte der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Orthen, mit. Hintergrund sei das zerstörte Gas-Netz. Er appellierte an Bund und Länder, die Flutopfer auch beim Thema Heizen finanziell zu unterstützen. Die "Energieversorgung Mittelrhein" hatte erklärt, voraussichtlich werde man tausende Haushalte in den nächsten Monaten nicht wieder ans Netz anschließen können. 133 Kilometer Erdgasleitungen und 8.500 Gaszähler seien zerstört worden.



Die Post teilte mit, sie könne die Zahl der verloren gegangenen Paket- und Briefsendungen nicht abschließend angeben. Vorstandsmitglied Meyer sagte der Funke-Mediengruppe, eine der Filialen beispielsweise sei von den Fluten fast komplett leergespült worden. Insgesamt sei der Post ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Auch 130 Fahrzeuge seien zerstört oder beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.