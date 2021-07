Die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Lindholz, hat nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland eine stärkere Führungsrolle des Bundes im Katastrophenschutz verlangt.

Die CSU-Politikerin sagte vor einer Sondersitzung des Ausschusses im ZDF, nötig sei eine Bund-Länder-Führungsgruppe für solche großen Einsatzlagen. Es gehe nicht darum, dass der Bund über einzelne Feuerwehreinsätze in den betroffenen Regionen entscheide, sondern um die Gesamt-Koordination und eine bessere Einschätzung der Gefahr.



Der stellvertetende Fraktionschef der Grünen, Krischer, forderte eine Stärkung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Man müsse sicherstellen, dass Vorhersagen von Starkregen-Ereignissen künftig verständlich an die Behörden vor Ort übermittelt und die Menschen unmittelbar gewarnt würden, sagte Krischer im WDR-Hörfunk.



Der Innenausschuss befasst sich am Vormittag mit möglichen Versäumnissen der Behörden während der Hochwasserkatastrophe. Zu der Sitzung wird auch Bundesinnenminister Seehofer erwartet.

