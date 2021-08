Bei Überschwemmungen im US-Bundesstaat Tennessee sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.

Weitere würden noch vermisst, teilte die Polizei im Bezirk Humphreys County mit. Suchmannschaften durchkämmten die Gegend. Innerhalb kürzester Zeit seien Rekordmengen an Regen gefallen, hieß es. Kleinere Bäche seien zu reißenden Flüssen geworden. Der Tropensturm "Henri" traf im Nordosten des Landes auf Land. Bei mehr als 100.000 Einwohnern in den Bundesstaaten Rhode Island, Connecticut und Massachusetts sorgte er für Stromausfälle.



In Mexiko löste der Tropensturm "Grace" Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Im Osten des Landes kamen Behördenangaben zufolge mindestens acht Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.