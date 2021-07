Bei den Unwettern im Westen Deutschlands sind mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen. Retter brachten Menschen in überschwemmten Orten zum Teil mit Booten in Sicherheit. Viele suchten auf Bäumen und Hausdächern Schutz vor den Fluten, für ihre Rettung waren Hubschrauber im Einsatz.

In Rheinland-Pfalz waren die Eifel und die Region Ahrweiler besonders schwer von dem Hochwasser betroffen. In Trier wurden wegen des Hochwassers Teile der Ortslage Alt-Ehrang sowie ein Krankenhaus und ein Seniorenheim evakuiert. An allen Behörden in Rheinland-Pfalz werden die Fahnen morgen auf halbmast gesetzt.



In Nordrhein-Westfalen blieb die Lage ebenfalls weiter angespannt. Nach dem Abklingen des Starkregens kämpften Feuerwehr und andere Einsatzkräfte an vielen Orten mit einer sich verschärfenden Hochwasserlage. An der Steinbachtalsperre in Euskirchen mussten die Menschen mehrere Orte verlassen. Die Talsperre war von einem Sachverständigen als instabil eingestuft worden.

