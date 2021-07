Nach der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands soll die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen beim Katastrophenschutz verbessert werden.

Eine neue zentrale Führungsrolle der Bundesbehörden soll es aber nicht geben. Innenminister Seehofer sagte auf einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses, der Bund werde keinesfalls die Verantwortung für den Katastrophenschutz an sich ziehen. Die notwendigen Entscheidungen müssten vor Ort getroffen werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe solle lediglich als Kompetenzzentrum von Bund und Ländern eine stärkere koordinierende Rolle übernehmen, betonte der CSU-Politiker.



Vor den Beratungen hatte Seehofer bestätigt, dass das so genannte "Cell Broadcasting" noch in diesem Jahr eingeführt werden soll. Dabei wird eine Nachricht, beispielsweise eine Unwetterwarnung, an alle Handynutzer verschickt, die sich in einer Funkzelle aufhalten.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.