Im US-Bundesstaat Tennessee suchen Rettungskräfte weiter nach Vermissten.

Ein Tropensturm hatte schwere Regenfälle und Überschwemmungen ausgelöst. Mindestens 22 Menschen kamen ums Leben, viele werden noch vermisst. Die Behörden in Tennessee teilten mit, in ihrem Bundesstaat sei noch nie so viel Regen in so kurzer Zeit gefallen. In Videoaufnahmen sind eingestürzte Gebäude zu sehen und Sturzfluten, die Autos mit sich reißen.



Auch im Osten Mexiko hat ein Tropensturm Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens acht Menschen kamen ums Leben.



Ein weiterer Sturm ist inzwischen die Nordostküste der USA hinaufgezogen, hat dort aber weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Laut dem US-Hurrikanzentrum hat seine Geschwindigkeit deutlich abgenommen. Über 100.000 Personen in mehreren Bundesstaaten hatten kurzfristig keinen Strom.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.