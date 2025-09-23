Wetter
Unwetterwarnungen in Süd- und Südwestdeutschland - nachts meist stark bewölkt mit Regen oder Gewittern, im Norden klar

Das Wetter: Für Teile der Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg [gelten Unwetterwarnungen|https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html].

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der Nacht im Norden kaum Wolken. Sonst oft stark bewölkt, von der Südeifel bis nach Franken kräftiger Regen und vereinzelt kurze Gewitter. Tiefsttemperaturen 10 bis 2 Grad, im Norden und Nordosten vereinzelt Frost in Bodennähe. Morgen im Norden heiter oder sonnig, sonst meist stark bewölkt und teils kräftiger Regen. Temperaturen 9 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden erneut heiter bis wolkig, in der Mitte und im Süden Regen, im Tagesverlauf nachlassend. 10 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.