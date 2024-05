Wetter

Unwetterwarnungen vor Starkregen und Überschwemmungen

Das Wetter: Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag und das Wochenende vor Unwettern und Überschwemmungen in einem Gebiet von Baden-Württemberg und Bayern bis nach Thüringen und Sachsen. In der Nacht südlich der Donau sowie von Sachsen-Anhalt bis nach Schleswig-Holstein häufig Regen, vor allem in der ersten Nachthälfte teils gewittrig. Sonst gebietsweise Auflockerungen und abklingende Schauer und Gewitter. Abkühlung auf 14 bis 7 Grad.