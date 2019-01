Das Unwort des Jahres 2018 lautet "Anti-Abschiebe-Industrie".

Das gab die Jury der Aktion in Darmstadt bekannt. Zur Begründung hieß es, der Ausdruck unterstelle denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber rechtlich unterstützten und Abschiebungen auf dem Rechtsweg prüften, die Absicht, auch kriminell gewordene Flüchtlinge zu schützen - und damit in großem Maßstab Geld verdienen zu wollen. Der Ausdruck wurde im Mai 2018 durch den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, "als offensichtlicher Kampfbegriff in die politische Diskussion eingeführt", ergänzte die Jury-Vorsitzende Janich die Begründung. Die Juroren kritisierten außerdem die Begriffe "Menschenrechtsfundamentalismus" und "Ankerzentrum".



Die jährliche Kür des Unworts soll auf undifferenzierten oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch aufmerksam machen. Sie erfolgt seit dem Jahr 1991. Im vergangenen Jahr fiel die Wahl auf "alternative Fakten".



Die Jury besteht im Kern aus vier Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten.