Mit dem "Unwort des Jahres" wird jedes Jahr auf ehrverletzende, diskriminierende, menschen- oder demokratiefeindliche Begriffe im politischen und gesellschaftlichen Diskurs aufmerksam gemacht. Für 2019 fiel die Wahl der Jury auf "Klimahysterie". Wir schauen zurück auf den Wandel der politischen Debatte und längst vergessene Unwörter.

Mit dem Ausdruck "Klimahysterie" würden Klimaschutz-Bemühungen und die Klimaschutz-Bewegung diffamiert und Debatten diskreditiert, begründete die Jury aus Sprachwissenschaftlern der Technischen Universität Darmstadt ihre Wahl. Für das "Unwort des Jahres" 2019 erreichten die sprachkritischen Aktion fast 400 Vorschläge. Unter anderem standen Begriffe wie "Verschmutzungsrechte", "Bauernbashing" oder "Ökodiktatur" zur Auswahl. Von der Jury hieß es, dass nun Ökologie und Klimadebatte in den Mittelpunkt gerückt seien, nachdem jahrelang die Flüchtlingspolitik im Fokus stand.

Klimadebatte statt Migrationspolitik

So war das "Unwort des Jahres" 2018 noch "Anti-Abschiebe-Industrie" - ein Ausdruck, den der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, geprägt hatte. Nach Ansicht der Jury unterstellt das Unwort denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber rechtlich unterstützen und Abschiebungen auf dem Rechtsweg prüfen, die Absicht, auch kriminell gewordene Flüchtlinge schützen und damit in großem Maßstab Geld verdienen zu wollen. Der Ausdruck "Industrie" suggeriere zudem, es würden dadurch überhaupt erst Asylberechtigte "produziert".



Im Jahr 2017 zählte "Shuttle-Service" zu den nominierten Unwörtern. Mit dem Ausdruck hatte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, die Einsätze von Nichtregierungsorganisationen zur Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer verglichen. 2015 erhielt "Gutmensch" den Zuschlag, mit dem unter anderem Menschen beschimpft wurden, die sich für Flüchtlinge einsetzten. 2013 war es das Schlagwort "Sozialtourismus", mit dem nach Ansicht der Jury Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderung vor allem aus Osteuropa gemacht wurde.

"Ich-AG", "Humankapital": Wirtschaft im Fokus

Immer wieder prägte die Debatte über die Wirtschafts- und Sozialpolitik die Unwörter. Im Jahr 2009 wählte die Jury den Ausdruck "betriebsratsverseucht". Ein Mitarbeiter einer Baumarktkette hatte berichtet, dass Abteilungsleiter dieses Adjektiv verwendeten. 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, entschied sich die Jury für "notleidende Banken" und 2007 für "Herdprämie". Damit wurde finanzielle Unterstützung für Eltern tituliert, die ihre Kinder zu Hause aufziehen, statt sie in einer Kindertagesstätte betreuen zu lassen. Ebenso gehörten "Humankapital" oder "Ich-AG" in den 2000ern zu den Unwörtern.



Auch die Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer Vergangenheit in der NS-Zeit und wieder aufkeimendem Rechtsextremismus spiegelte sich in den vergangenen fast 20 Jahren wider. So war das allererste Unwort im Jahr 1991 "ausländerfrei". Anlass waren fremdenfeindliche Parolen während der Ausschreitungen in Hoyerswerda. "Überfremdung", "Tätervolk", "Bombenholocaust" und "Döner-Morde" sind weitere Beispiele.

"Rentnerschwemme": Diskussion über alternde Gesellschaft

Nicht zuletzt lassen die Unwörter auch auf einen schwelenden Generationenkonflikt in Deutschland schließen. In den 90er Jahren gehörten "Rentnerschwemme" oder "sozialverträgliches Frühableben" dazu, 2008 zählte die "Rentnerdemokratie" zu den Nominierten, 1995 war es die "Altenplage".



Anfang der 1990er Jahre prägte die Kriegsberichterstattung die Vorschläge für Unwörter, mit dabei waren "intelligente Waffensysteme", "weiche Ziele" und "ethnische Säuberung". Die Anlaufschwierigkeiten der Wiedervereinigung zeigten sich in den Schlagworten "Buschzulage" für Aufbauhelfende in den östlichen Bundesländern oder "Dunkeldeutschland".