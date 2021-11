Noch hält die Vertraulichkeit, auf die sich alle Unterhändler der Ampelparteien geeinigt haben. Ein Halbsatz hier, ein Halbsatz dort, viel mehr fällt derzeit nicht ab fürs interessierte Publikum.

Vor dem Hintergrund der im Stil ganz anders geführten und auch dadurch gescheiterten Jamaika-Verhandlungen von 2017 ist das aktuelle Schweigen von SPD, Grünen und FDP nachvollziehbar. Doch Robert Habeck hat schon vor Wochen hier im Deutschlandfunk versichert, auch die Öffentlichkeit werde Konflikte der möglichen Koalitionsparteien noch erleben.

Dieser Zeitpunkt rückt jetzt näher. Und es ist kein Wunder, dass es gestern und auch heute die Grünen gewesen sind, die ihre Unzufriedenheit öffentlich machen. Sie waren es, die die FDP noch vor Beginn der Sondierungen mit viel Rücksichtnahme und ausdrücklichem Dank für den weiten politischen Weg in Richtung Ampel lockten. Auch das Papier am Ende der Sondierungen wurde im öffentlichen Urteil mehrheitlich und zu Recht als Punktsieg für die FDP gewertet.

(dpa / Britta Pedersen)Koalitionsverhandlungen - Wie die Ampel-Investitionen finanziert werden sollen

Ein wichtiger und voraussichtlich umstrittener Punkt in den laufenden Koalitionsgesprächen zur Ampel-Regierungsbildung sind Finanzierungsfragen, denn SPD, Grüne und FDP haben massive Zukunftsinvestitionen angekündigt.

Umweltverbände und Klimaschutzaktivisten werden nervös, ihre Erwartungen zielen, gerecht oder nicht, vor allem auf die Grünen. Sie können sich kein weiteres Papier leisten, in dem eigene Kernanliegen von den zukünftigen Partnern "idealerweise" zugestanden werden. Das nächste Papier ist der Koalitionsvertrag. Was dann nicht ausgehandelt und vereinbart worden ist, das zählt nicht. Die FDP kann erwarten, dass ihr Ja zur Ampel am Verhandlungstisch großzügig honoriert wird. Doch die Liberalen bleiben dritte Kraft in diesem Möchtegern-Bündnis. Und wenn sich der Eindruck festsetzt, dass Christian Lindner die Preise bestimmt, dann ist es bei den Grünen über kurz oder lang vorbei mit der Harmonie.

Theaterdonner und handfester Streit – kein erfolgreicher Koalitionsvertrag ist ohne zustande gekommen. Ob Olaf Scholz Anfang oder Mitte Dezember zum Kanzler gewählt wird, spielt keine Rolle. Die Ampel soll ja nicht nur stehen, sie soll vier Jahre leuchten. Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten sicher sind, in der künftigen Regierung für ihre Wähler liefern zu können. Was geschieht, wenn das nicht der Fall ist, hat die FDP 2013 schmerzlich erfahren. Vor allem für die Grünen heißt es jetzt: Aufgepasst!

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.