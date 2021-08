Der Technologiekonzern Apple will mit einem Update seines Betriebssystems dagegen vorgehen, dass kinderpornografische Inhalte im Internet geteilt werden können.

Von Herbst an sollen verdächtige Fotos auf Mobilgeräten von Nutzern in den USA mit bekannten Missbrauchsbildern abgeglichen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Bilder würden markiert, wenn sie in den eigenen Speicherdienst iCloud hochgeladen würden. Bei einer Übereinstimmung würden sie einer Prüfung unterzogen. Wird dabei tatsächlich kinderpornografisches Material entdeckt, meldet Apple dies an das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder. Die Nichtregierungsorganisation arbeitet mit der Polizei zusammen. Zudem soll das Update Kinder und ihre Eltern warnen, wenn sie sexuell eindeutige Fotos erhalten oder senden.



Vor einer internationalen Einführung der geplanten Änderung müssen erst noch rechtliche Voraussetzungen geklärt werden.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.