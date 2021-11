Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes kann nun auch QR-Codes zum Einchecken verwenden, die mit der Luca-App erstellt wurden.

Die Check-in-Funktion der Corona-Warn-App wird durch einen universellen Scanner erweitert, heißt es auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts. Damit müssen Veranstalter nur noch einen QR-Code für die unterschiedlichen Apps erzeugen. Für Nutzerinnen und Nutzer der App ändert sich damit nichts.



Beim Scannen des QR-Codes durch die Corona-Warn-App fließen auch keine Daten in das Luca-System, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Forscherinnen und Forscher hatten im Mai in einer Untersuchung auf Sicherheitslücken in der Luca-App verwiesen. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik äußerte seine Bedenken und erklärte auf Twitter, dass es ein Angriffs-Szenario für plausibel hält. Die Betreiber der Luca-App hatten die Vorwürfe zurückgewiesen. Im Mittelpunkt der Kritik steht die zentrale Datenspeicherung.

Zwei unterschiedliche Konzepte

Die Corona-Warn-App und die Luca-App verfolgen zwei unterschiedliche Konzepte: Die Corona-Warn-App registriert anonymisiert Personen, die sich für längere Zeit in einem Abstand von zwei Metern oder weniger befunden haben, als Risikokontakte. Bei der Luca-App werden gesichert Kontaktdaten der Besucher erfasst, die bei Bedarf dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden.



Apps wie Luca, darfichrein.de, Recover oder eGuest sind vor allem dazu gedacht, die in den Bundesländern vorgeschriebene Erfassung von Personen in Restaurants, Geschäften oder bei Events digital umzusetzen.



Solange die Infektionsschutzverordnungen der Bundesländer die Erfassung der persönlichen Daten vorschreiben, kann die Corona-Warn-App diese Aufgabe nicht übernehmen. Sachsen hat es im Mai als erstes Bundesland ermöglicht, die Corona-Warn-App auch für die rechtlich verbindliche Kontaktnachverfolgung einzusetzen. In den meisten Bundesländern reicht aber der Check-in über die Corona-Warn-App weiterhin nicht aus.

