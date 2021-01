Die Entscheidung des Iran, Uran wieder auf bis zu 20 Prozent anzureichern, löst international große Besorgnis aus. Die EU-Kommission nannte die Entscheidung "bedauerlich", will aber weiter am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Die USA sprechen von "nuklearer Erpressung".

Die EU-Kommission erklärte, sie sei "in höchstem Maße besorgt" über die Urananreicherung. Mit der Maßnahme werde das internationale Atomabkommen von 2015 verletzt, und sie werde "ernsthafte Folgen" haben. Welche das sein könnten, sagte die EU-Kommission nicht. Sie stellte jedoch klar, dass es aus ihrer Sicht eminent wichtig sei, das Abkommen dennoch zu bewahren.



Von diesem Standpunkt waren die USA schon im Mai 2018 abgerückt. Damals verkündete Präsident Trump, dass die Vereinigten Staaten aus dem Abkommen aussteigen würden. Gestern nun bezeichnete eine Sprecherin des US-Außenministeriums die Wiederaufnahme der erhöhten Urananreicherung durch den Iran als Versuch der nuklearen Erpressung. Man vertraue darauf, dass die Internationale Atomenergiebehörde die neuen iranischen Nuklear-Aktivitäten beobachten und darüber berichten werde.



In Teheran war zuvor bekanntgegeben worden, dass der iranische Präsident Ruhani die Atomanlage in Fordo angewiesen habe, Uran auf bis zu 20 Prozent anzureichern. Einen solchen Wert hatte es seit Inkrafttreten des Internationalen Atomabkommens nicht mehr gegeben. Für Kernwaffen ist eine noch höhere Urananreicherung erforderlich.

