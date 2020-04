Atomkraftgegner wollen heute mit einer Mahnwache vor der Urananreicherungsanlage in Gronau protestieren.

Die Veranstaltung unter dem Motto "Urananreicherung beenden - Atomwaffen ächten" sei von der Ordnungsbehörde unter Auflagen genehmigt worden, teilte der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz mit. Für die Mahnwache sei die Zahl auf 20 Teilnehmer begrenzt worden. Außerdem sollen die Teilnehmer entsprechenden Abstand halten und Mundschutz tragen.



Die Veranstalter werfen dem in Gronau tätigen Urenco-Konzern vor, dass er mit seiner Urananreicherung zum Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in zahlreichen Ländern beiträgt. Ursprünglich sollte ein Ostermarsch vor der Anlage in Gronau stattfinden, der aber abgesagt wurde.